Präsidentin des Bundeszentralamts für Steuern im Gespräch : „Der Druck von außen durch Anwälte und Berater war groß“

Mitarbeiter des Bundeszentralamtes für Steuern bei einer Feier zum 50-jährigen Jubiläum auf dem Beueler Campus am Platanenweg. Foto: Bundeszentralamt für Steuern/Billy Wahren

Interview Bonn Das Bundeszentralamt für Steuern mit Hauptsitz in Beuel hat 2400 Beschäftigte, mehr als 1600 davon in Bonn. In dieser Woche feiert die Behörde 50-jähriges Jubiläum. Mit Präsidentin Maren Kohlrust-Schulz sprach Claudia Mahnke.