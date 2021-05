Kostenpflichtiger Inhalt: Regionale Energiewende : GKN in Bonn schafft Durchbruch bei Wasserstoffspeicher

Dieses Demonstrationsmodell einer Wasserstoffspeicheranlage steht bei GKN in Bonn-Pennenfeld. Foto: GKN

Bonn Wasserstoff in Metallpulver speichern, wo es bis zu 20 Jahre aufbewahrt werden kann? Der Metallpulverspezialist GKN in Bonn geht mit vielversprechender neuer Technologie an den Markt.