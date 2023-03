Videos zeigen Tierquälerei Neuer Vorwurf gegen Schlachthof in Hürth

Im Fall des seit Februar geschlossenen Schlachthofs in Hürth hat das Deutsche Tierschutzbüro eine weitere Strafanzeige gegen den Betreiber gestellt. Gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft Köln bereits wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. So soll in dem Schlachthof ohne Genehmigung geschächtet worden sein. Videokameras, die Tierschützer heimlich angebracht hatten, zeigen, wie der Betreiber und seine Mitarbeiter Schafe ohne Betäubung getötet hatten – ohne Genehmigung ist das in Deutschland verboten.