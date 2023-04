Telefonaktion des General-Anzeigers zur Steuererklärung Mehr Sachbezüge und höherer Grundfreitbetrag

Worauf ist bei der Vorbereitung der Steuererklärung für 2022 zu achten? Was ist besonders zu berücksichtigen – etwa bei Kurzarbeit oder im Homeoffice? Wie können Steuervorauszahlungen rechtzeitig angepasst werden? Welche Hilfsmaßnahmen bieten sich an? Das sind nur einige Fragen, die Leserinnen und Leser bei einer Telefonaktion des General-Anzeigers zum Thema Steuern stellen können. Sie findet statt am Mittwoch, den 3. Mai, von 18 bis 20 Uhr. Die folgenden Experten beantworten während unserer Telefonaktion Ihre Fragen: