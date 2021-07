24-Stunden Betreuungskräfte aus Osteuropa : Das chaotische System muss geordnet werden

Meinung Bonn Gesetzliche Regelungen müssen endlich Ordnung in das chaotische System der 24-Stunden-Betreuung bringen. Diese müssten mit Qualitätskontrollen einhergehen, die die Betreuungskräfte vor Ausbeutung und die Pflegebedürftigen vor schlechter Betreuung schützen, findet GA-Volontärin Christine Ludewig.

Selbst wenn Plätze in Altenheimen nicht so teuer wären, würden die meisten Menschen die Pflege in ihren eigenen vier Wänden vorziehen. Erst recht nach den Corona-Ausbrüchen und Besuchssperren im vergangenen Jahr. Um die Pflege zuhause zu gewährleisten, muss aber endlich Ordnung in das chaotische System der 24-Stunden-Betreuung gebracht werden. Dafür braucht es klare gesetzliche Vorgaben, die allen Betroffenen helfen – ausländischen Betreuungskräften ebenso wie Pflegebedürftigen und ihren Familien. Denn das Arbeitsmodell ist ein wichtiger Baustein in der Versorgung alter Menschen, Hunderttausende nutzen sie.