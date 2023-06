Inflation im Jahr 1923 Als ein Graubrot in Bonn 1100 Mark kostete

Es herrscht Stille, während Gustav Krupp von Bohlen und Halbach im Lichthof des Krupp’schen Verwaltungsgebäudes in Essen die Trauerrede hält. 13 Tote und 30 Verletzte hat der Essener Stahlkonzern seit Karfreitag, dem letzten Märztag im Jahr 1923 zu beklagen. Was war geschehen: Während der Beschlagnahme von Werksautos durch französische Besatzungstruppen war es in den Werken zu einem Blutbad gekommen. Als die Fahrzeuge aus den Hallen gerollt wurden, versammelten sich die aufgebrachten Arbeiter. Und während der Verhandlungen des Betriebsrats mit den Franzosen verlor deren Kommandeur die Nerven und ließ ohne Vorwarnung in die Menge schießen.