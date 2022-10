Lea Dohm ist bei „Psychologists for Future“ : Der Notfallpatient Klima

Afrika wird bereits jetzt besonders stark von der Klimakrise getroffen. Bei Überschwemmungen in Nigeria kamen in diesem Jahr mindestens 600 Menschen ums Leben. Foto: picture alliance/dpa/AP/dpa

Interview Lea Dohm ist in der Bewegung „Psychologists for Future“ aktiv und untersucht, wie Menschen auf die Sorge vor dem Klima-Unheil reagieren. Die Psychologin sieht die Menschheit an einem gesellschaftlichen Kipppunkt im Kampf gegen die großen Krisen. Am 26. Oktober ist sie im Bonner Uniclub zu Gast.