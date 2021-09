Amerikanisches Rindfleisch in deutschen Küchen : Das Beste von der Weide

Unter freiem Himmel: Rinder von der Morgan Ranch grasen auf den Sand Hills von Nebraska. Foto: Morgan Ranch

Bonn Am liebsten medium rare: Dan Morgan züchtet in Nebraska Hereford- und Wagyu-Rinder. Auch Köche in Deutschland schätzen das feine Fleisch.