Neuer Schwung für die Gastronomie : Traditionslokal in Ahrweiler öffnet nach der Flut die Pforten

Ein beliebter Treffpunkt hat in Ahrweiler nach der Flut wieder seine Pforten geeöffnet: Marion Pohl und Christopher Dittmann (r.) begrüßen hinter der Theke vom „Bit am Niedertor“ ihre Gäste. Foto: ahr-foto

Bad Neuenahr-Ahrweiler Nach der Flut haben die ersten Gaststätten und Restaurants in der Ahrweiler Altstadt wieder geöffnet. Auch eine echte Gastro-Instanz in der City empfängt wieder Gäste. Dabei gehen die neuen Pächter der Kneipe „Bit am Niedertor“ mit viel Optimismus zu Werke.