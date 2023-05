Helferstab für Flutopfer im Ahrtal Geschäftsführerin Missy Motown bestreitet Profitabsicht

Ging es ihr nicht um Unterstützung für Flutopfer, sondern um Profit? Gegen diesen Vorwurf, der sinngemäß in sozialen Netzwerken und Boulevardmedien gegen sie erhoben wird, wehrt sich Helferstabschefin Missy Motown (bürgerlich Nicole Schober) erneut. „Wir sind stolz darauf, so vielen Menschen in der Region mit Hilfe der Dienstleistungsverträge eine berufliche Perspektive gegeben zu haben – aber von Gewinn kann keine Rede sein“, wird Motown in einer Mitteilung des Helferstabs zitiert.