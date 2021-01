Kostenpflichtiger Inhalt: Rhein-Ahr-Campus : Remagener Forscher arbeiten an Software zur Vorhersage schwerer Corona-Fälle

Die Bibliothek auf dem Rhein-Ahr-Campus in Remagen leuchtet im Dunkeln. Ein echtes Leuchtturm-Projekt startet nun am Campus. Foto: Matin Gausmann/Martin Gausmann

Remagen. Am Rhein-Ahr-Campus der Hochschule Koblenz in Remagen wollen Forscher ein Computer-Programm zur Vorhersage von schweren Krankheitsverläufen bei Corona-Infektionen entwickeln. Ärzte könnten so frühzeitig reagieren.