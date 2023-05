Projekt der RWTH Aachen Studierende entwerfen Zukunftsszenario für die Mittelahr

Mayschoß scheint es Studierenden aus Aachen angetan zu haben. Mit einer Fülle von Zeichnungen und Modellen machten sie ihre Vorstellungen von der Gestaltung der Weinbaugemeinde nach der Flutkatastrophe im Sommer 2021 deutlich. Außer mit Mayschoß hatten die Studierenden die Gemeinden Altenahr, Rech und Dernau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse ihrer Arbeit in drei Semestern waren am Freitag im Bürgerhaus Dernau zu sehen. Danach wandern sie weiter in die jeweiligen Orte und werden dort wohl Gegenstand von Diskussionen sein.