Größter Militariafund der Region : Was den Waldbrand in Bad Honnef ausgelöst hat

Oberhalb von Rhöndorf am Ende des Eulenhardtweges sind rund drei Hektar Gras- und Buschland in Brand geraten. Foto: Ralf Klodt

Rhöndorf Anfang September hatten sich bei einem Waldbrand in Rhöndorf Feuerwehrleute unwissentlich in Lebensgefahr gebracht. In unmittelbarer Nähe ihres Einsatzgebietes befanden sich große Mengen scharfer Munition und Waffen.