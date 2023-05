Königswinter Bau für Bahnunterführung Drachenfelsstraße beginnt nicht vor 2026

Königswinter · Die Sperrung der Bahnstrecke, die den Bau der Bahnunterführung an der Drachenfelsstraße in Königswinter ermöglicht, soll erst in drei Jahren kommen. Gleichzeitig treibt der Bauausschuss Projekte voran, die er eigentlich erst nach der Fertigstellung der Unterführung angehen wollte.

24.05.2023, 19:00 Uhr

Der Bahnübergang an der Drachenfelsstraße wird ehestens 2026 verschwinden und durch eine Bahnunterunterführung abgelöst werden. Das geht aus einem mündlichen Bericht im Königswinterer Bauausschuss am Dienstagabend hervor. Foto: Frank Homann

Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge

Albert Koch, Leiter des Geschäftsbereichs Tief- und Gartenbau von der Königswinterer Stadtverwaltung, erwähnte es im Bauausschuss eher beiläufig: Die Sperrung der Bahnstrecke, die den Bau der Bahnunterführung an der Drachenfelsstraße ermöglicht, soll erst 2026 kommen. Dafür geht es mit den Plänen für die Ersatzstraße voran, also den Ausbau der Steinmetzstraße von Drachenfelsstraße bis „An der Helte“. „Wir hoffen, ab Anfang 2024 bauen zu können“, so Koch.