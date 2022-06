GA-Interview mit Köbesse-Sänger Roger Moore : „Es geht jetzt endlich wieder richtig los“

Ein Sonnyboy und ein begnadeter Sänger ist Roger Moore von der Band De Köbesse. Foto: Frank Homann

Interview Königswinter Roger Moore, Sänger der Mundartband De Köbesse, spricht im GA-Interview über Auftritte nach Corona, junge Mundartbands und einen Song über FC-Trainer Baumgart. Außerdem verrät der in Vinxel aufgewachsene Musiker, was das Milchbockfest in Bockeroth so besonders macht und was er für die Session 2022/23 erwartet.