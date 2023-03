Wohn-Großprojekt in Königswinter : Warum Archäologen den Hobshof in Vinxel untersuchen

Teile des früheren Hobshofs in Vinxel sollen jetzt abgerissen werden. Zuvor schauen sich Archäologen den Untergrund des Geländes an. Foto: Frank Homann

Vinxel In wenigen Tagen werden die ersten Gebäude des Hobshofs in Vinxel abgerissen. Das dort und darum herum entstehende Baugebiet ist wegen seiner Dimension umstritten. Bevor die Bagger anrollen, machen sich noch Archäologen am historischen Grund ans Werk.