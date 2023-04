Zuständigkeiten in Sankt Augustin neu verteilt Bürgermeister zieht weitere Aufgabengebiete an sich

Der Streit zwischen der Ratsmehrheit und Bürgermeister Max Leitterstorf (CDU) geht weiter: Wenige Stunden vor der Ratssitzung übernahm Sankt Augustins Bürgermeister die Aufgabenbereiche Recht und Vergabe in sein Dezernat. Schon in der Beschlussvorlage zur Ausschreibung eines Beigeordneten hatte er angekündigt, diese als „Querschnittsaufgaben“ im Dezernat I bündeln zu wollen. Die Organisationsänderung trat mit sofortiger Wirkung in Kraft. Damit sollte laut Pressesprecher Benedikt Bungarten Klarheit geschaffen werden: Die Aufgabenbereiche Recht und Vergabe sollen nicht mehr zur neu zu besetzenden Stelle des Sozialdezernenten gehören.