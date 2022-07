GA-Sommerserie 2022 : Sieben Orte, die Sie in Sankt Augustin gesehen haben sollten

Ein Hauch von Rio: die Christusstatue am Klostergelände der Steyler Missionare in Sankt Augustin. Foto: Bernd Eyermann

Serie Sankt Augustin Sankt Augustin ist weit jünger als andere Städte im Rhein-Sieg-Kreis. Dennoch gibt es einiges zu entdecken - zum Beispiel eine Parallele zu einer brasilianischen Metropole.

Ja, sind wir denn hier in Rio de Janeiro?, könnte der eine oder die andere fragen. Wer zum ersten Mal an den Rand der Hangelarer Heide einerseits und das Klostergelände der Steyler Missionare andererseits kommt, kann durchaus Fernweh bekommen. So steht seit 2009 eine Christusstatue dort, die ein wenig an Cristo Redentor, Brasiliens Touristenmagnet Nummer eins, auf dem Corcovado hoch über Rio erinnert. Ursprünglich stand sie auf dem Dach des Recklinghäuser Prosper-Hospitals. Doch auch der Blick auf die andere Seite macht Laune. Weniger auf eine Fernreise, aber doch auf einen Freizeit-Tag in Sankt Augustin. Da sind zum Beispiel der Stadtwald und der Flugplatz Hangelar, die Rad- und Fußwege des Grünen C und auch das Freibad.

1969 ist Sankt Augustin als Gemeinde gegründet worden, darf sich aber erst seit 1977 Stadt nennen. Böse Zungen behaupteten oft, Sankt Augustin sei nur als Schlafort für die Bundesbediensteten und deren Familien gedacht gewesen. Aber weit gefehlt. In den acht Ortsteilen verbinden sich vielfach Tradition mit Moderne, ein lebendiges Leben in Vereinen, Schulen und Kindergärten. Und beim Namen sind wir wieder bei den Steyler Missionaren. Quasi in der geografischen Mitte liegt das dem Heiligen Augustinus geweihte Kloster. 1913 zunächst als Exerzitienhaus fertig gestellt, entwickelte sich nicht nur das Klostergelände, sondern auch ein kleines Dorf gleichen Namens, die Keimzelle des späteren Stadtteils Sankt Augustin-Ort.

Zurück zur Christusstatue: Hier sind in den vergangenen Jahren ein paar Bänke aufgestellt und Blumen gepflanzt worden. Ein kleines, aber feines Stück Sankt Augustin für Gäste und Einheimische, das sich inzwischen zu einem Treffpunkt entwickelt hat. Im März hüllten Bürger die Statue als Zeichen der Solidarität sogar in eine ukrainische Flagge.

Ob am Feierabend, am Wochenende oder an einem Urlaubstag – der Radweg entlang der Sieg ist ein Muss für jeden, der Sankt Augustin von einer seiner grünen Seiten entdecken will. Vom Sportplatz in Meindorf bis hinter Buisdorf verläuft er quasi immer an der nördlichen Stadtgrenze entlang und bietet ein wunderschönes Naturerlebnis. Der frühere GA-Redakteur Michael Lehnberg schrieb einmal von „saftig grünen Wiesen und Weiden, so als führe man durchs Auenland des Bilbo Beutlin im Kleinen Hobbit“. Es geht oft direkt an die Sieg, manchmal aber auch weiter weg, zwischendurch unter Auto- und Bahnbrücken her, über einen Deich und auch an Getreidefeldern entlang. Wegen Arbeiten an Hochspannungsleitungen gibt es laut Stadt Sankt Augustin in diesem Sommer eine kleine Umleitung. Dem Radfahrerlebnis tut das allerdings keinen Abbruch.

Foto: Bernd Eyermann 10 Bilder Tipps für eine Tour durch Sankt Augustin

Der Pleiser Park ist eine grüne Oase mitten in einem dicht besiedelten Wohnquartier aus den 70er und 80er Jahren. Einige Kinderspielgeräte und zwei Fußballtore stehen dort, ein Teich mit Springbrunnen ist Heimat diverser Entenarten und wer sich ein bisschen anstrengen möchte, steigt einfach auf den „Monte Quasten“ – den in Anlehnung an den früheren Stadtdirektor mit dem Vornamen Walter so genannten Hügel. Morgens ist der Park Ausgehviertel von Hundebesitzern, nachmittags und am Wochenende bevölkern ihn viele Familien. Seit diesem Frühjahr gibt es nun auch eine Insektenweide. „Im Frühjahr ist ein Teil des Rasens umgepflügt worden und Wiesenkräuter sind gesät worden“, hat Anwohner Wilfried Bennerscheidt, der den Park seit Jahrzehnten kennt, beobachtet. Inzwischen steht die Fläche in voller Blüte. „Ich finde das gut“, sagt der 76-Jährige über die neue naturnahe Gestaltung. Was jetzt an Schmetterlingen und Bienen umher fliege, das sei schon toll.

Wer in Sankt Augustin ein bisschen bummeln möchte und dazu eine Geschäftsstraße unter freiem Himmel bevorzugt, kann das in der Hangelarer Kölnstraße tun. Einige Modeläden, diverse Restaurants, Bäckereien, eine Metzgerei, ein Lebensmittelgeschäft, ein Blumenladen, ein Optiker und auch zwei Eisdielen sind dort unter anderem zu finden. „Es ist gut, dass es die Kölnstraße gibt, man bekommt hier alles, was man braucht“, sagt Kathinka Küpper. Die 35-Jährige wohnt mit ihrem Mann und den beiden Kindern nicht weit von der Einkaufsstraße entfernt. Beim Eisschlecken fügt sie noch hinzu, wichtig sei ihr, dass sie mit den Kindern „zu Fuß überall hinkommt“. Das sei hier gegeben. Am anderen Ende der Straße hat sich eine ältere Dame gerade vor einem Café niedergelassen. Sie ist angesichts des Autoverkehrs auf dem ratternden Straßenpflaster ein wenig skeptisch beim Thema Wohlfühlfaktor. „Wenn ich gemütlich irgendwo sitzen will, dann gehe ich vielleicht doch eher woanders hin.“ Vielleicht ist es aber auch nicht unbedingt das, was die Besucher an der Kölnstraße finden wollen.

Sie ist neben der Bundesstraße 56 die wichtigste Verkehrsachse für Sankt Augustin, die Stadtbahnlinie 66. Seit dem Jahr 1911 schon verkehrt die „Elektrische“, wie sie viele Jahre nur kurz hieß, zwischen Siegburg und Beuel. Heute verbindet sie nicht nur die drei Sankt Augustiner Ortsteile Mülldorf, Ort und Hangelar an der Strecke – sondern auch den ICE-Bahnhof Siegburg mit der Bundesstadt Bonn. Und in den nächsten Jahren wird die 66 noch relevanter, denn der bisherige wochentägliche Zehn-Minuten-Takt soll im Berufsverkehr auf fünf Minuten verdichtet werden. Die Bahnen sind laut Bonner Stadtwerken schon bestellt, einsatzfähig sollen sie ab 2026 sein. Als Folge für Sankt Augustin werden lange Wartezeiten vor den Schranken befürchten. Im Blick auf Notfallsituationen ist eines schon klar: Um rechtzeitig überall zu sein, braucht die Feuerwehr eine zweite Drehleiter, neben der östlich der 66 stationierten soll eine westlich davon stationiert werden.

Nachdem 1991 die Entscheidung gefallen war, den Bundestag und Teile der Bundesregierung von Bonn nach Berlin zu verlegen, bemühten sich Bund, Länder und Kommunen um Ausgleichsmaßnahmen für die Region. Für eine davon, nämlich die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg, erhielt Sankt Augustin 1995 den Zuschlag. Heute heißt sie nur noch Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, hat Standorte in Rheinbach sowie Hennef und mehr als 1000 Beschäftigte, davon 151 Professoren. 9500 Studenten sind eingeschrieben. Und was ist das Besondere an der Hochschule? „Sie ist eine junge, dynamische und forschungsstarke Hochschule, die den Studierenden optimale Bedingungen bietet – die Ausbildung ist praxisorientiert, der Campus überschaubar, die Atmosphäre familiär. Und das große Zukunftsthema Nachhaltigkeit wird in Lehre und Forschung in unterschiedlichen Bereichen vorangetrieben“, sagt Pressesprecherin Daniela Greulich.

Das Huma-Einkaufszentrum im Zentrum von Sankt Augustin ist das größte im Rhein-Sieg-Kreis. Nach dem vor fünf Jahren abgeschlossenen Um- und Ausbau auf bis zu 39.000 Quadratmetern bieten in der Shopping-Mall mehrere Dutzend Geschäfte ein umfangreiches Sortiment an. Schlagzeilen machte jüngst die Schließung des großen Lebensmittelmarktes. Ersetzt werden soll er durch zwei kleinere. Wenig attraktiv – nämlich als große Baustelle - präsentiert sich in diesem Sommer die zwischen Rathaus und Huma gelegene Marktplatte. Was auch Folgen für die Gaststätten hat, denn wer einen Kaffee oder ein Eis genießen möchte, kann dies derzeit nur mit Blick auf einen Bretterzaun tun.