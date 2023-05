Ukrainerin unterrichtet an Sankt Augustiner Grundschule Die Zeit mit den Kindern schenkt ihr Lebensfreude

Bomben, die in ihrer Nachbarschaft eingeschlagen sind, haben Anna Myestyeshova zu Beginn des Kriegs in der Ukraine geweckt. Ihre Familie entschied sich damals, aus der Heimat zu fliehen. Nach einer regelrechten Irrfahrt kam die Lehrerin im Frühjahr 2022 gemeinsam mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Sankt Augustin an. Ihren Beruf hat sie sich aus Kiew mitgebracht: Seit Juni des vergangenen Jahres unterrichtet sie an der Hans-Christian-Andersen Grundschule (HCA) und hilft ukrainischen Kindern dabei, in Sankt Augustin Fuß zu fassen.