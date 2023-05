Digitalisierung von Behörden Das sind die digitalen Angebote der Stadt Bornheim

Bornheim · Mängel melden oder Anträge stellen: Das geht in Bornheim via Smartphone-App, Serviceportal oder Aufkleber mit einem QR-Code darauf. Auch in Rheinbach und Alfter gibt es digitale Angebote – aber nicht so umfangreich. Ein Überblick.

04.05.2023, 11:27 Uhr

In Bornheim ist seit Kurzem die Citykey-App nutzbar. Foto: Christoph Meurer

Von Susanne Träupmann und Christoph Meurer

Bornheim digital: Wenn die Bürgerinnen und Bürger etwas von der Stadt wollen, müssen sie dafür nicht mehr zwingend das Rathaus aufsuchen oder dort anrufen. Möglich wird das durch verschiedene Online-Angebote der Verwaltung. Ein Überblick: