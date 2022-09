Großeinsatz der Polizei in Bornheim : Wie kam es zum Amok-Fehlalarm am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium?

Die Polizei rückte am Dienstag mit einem Großaufgebot zum Alexander-von-Humbold-Gymnasium in Bornheim aus. Dort war der Amok-Alarm ausgelöst worden. Foto: Axel Vogel

Bornheim Nach dem Amok-Fehlalarm am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Bornheim beschäftigt die Verantwortlichen bei der Stadtverwaltung die Frage nach der Ursache. Einen möglichen Grund schließen sie so gut wie aus.