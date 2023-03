Einsatz für saubere Umwelt : Ehrenamtliche Müllsammler säubern Waldstück in Bornheim

Bei der Sammelaktion der Gruppe im Wald bei Merten ist einiges zusammen gekommen. Foto: Stefan Knopp

Bornheim Die Gruppe „CleanUp Vorgebirge“ hat am Samstag eine Menge Müll aus einem Waldstück bei Merten geholt. Dort hat sich über Jahre einiges angesammelt. Was treibt sie an, den Dreck anderer aufzuräumen?