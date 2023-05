Wohnungen für 2500 Menschen Wie in Meckenheim eine grüne Wohnvision realisiert werden soll

Wenn sich alles so bauen lässt, wie der Stadtplaner Holger Hoffschröer es dem Stadtentwicklungsausschuss vorstellte, ist Meckenheim in einigen Jahren um ein Top-Wohnviertel im Grünen reicher. Zu der ökologischen Vision am nördlichen Stadtrand gehört natürlich eine klimagerechte Planung und Ausführung.