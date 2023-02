Einzelhandels- und Zentrenkonzept : So soll die Nahversorgung in den Rheinbacher Außenorten aussehen

An der Aachener Straße ist in Rheinbach mit Rewe, Aldi und weiteren Geschäften ein Nahversorgungszentrum entstanden. In den Außenorten fehlen dagegen leicht erreichbare Geschäfte. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Die Rheinbacher Politik berät derzeit über ein aktuelles Einzelhandels- und Zentrenkonzept. Auffällig: Obwohl fast die Hälfte der Rheinbacher in den Außenorten wohnt, konzentriert sich die Nahversorgung auf die Kernstadt. Das soll sich aber ändern.

Attraktiver Einzelhandel – in einer Kommune kann davon viel abhängen. Es gilt aber auch, vieles abzuwägen. Wo werden welche Geschäfte gebraucht? Wo sollten sich bestimmte Angebote konzentrieren, was besser nicht nebeneinander untergebracht werden? Mit dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept möchte die Stadt Rheinbach diese Fragen beantworten und zugleich den Handel in der Stadt voranbringen. In den zuständigen Fachausschüssen wird derzeit die aktuelle Fortschreibung des Konzepts diskutiert. Die Zukunft der Innenstadt, aber auch die Versorgung der Menschen in den Außenorten stehen dabei im Fokus.

169 von 186 Rheinbacher Geschäften sind in der Kernstadt

Das Konzept, das Corinna Küpper von der BBE Handelsberatung jetzt im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen vorgestellt hat, ist eine aktualisierte Fassung eines eigentlich für 2019 erstellten Entwurfs. Es wirft einen Blick auf die aktuelle Lage des Rheinbacher Einzelhandels. Auffällig dabei: Nur rund 58 Prozent der Rheinbacher Bürgerinnen und Bürger wohnen in der Kernstadt. Die übrigen 40 Prozent verteilen sich auf die Außenorte. Der Einzelhandel ist allerdings fast ausschließlich auf die Kernstadt konzentriert. 169 von 186 Betrieben finden sich hier. Sie umfassen 98 Prozent der gesamten Rheinbacher Verkaufsfläche: 44.760 Quadratmeter. Zum Vergleich: Mit 300 Quadratmetern Verkaufsfläche liegt Wormersdorf in diesem Bereich schon auf Platz zwei. Die Verkaufsfläche im Bereich Lebensmittelmärkte, die statistisch gesehen auf jeden einzelnen Rheinbacher kommt, liegt mit 0,42 Quadratmetern nahe am Bundesdurchschnitt von 0,41 Quadratmetern. Von fast jedem Wohnstandort aus kann innerhalb von 700 bis 1000 Metern zu Fuß ein Lebensmittelmarkt erreicht werden – in der Kernstadt. Im Vergleich zum letzten gültigen Rheinbacher Konzept von 2008 gebe es 38 Betriebe weniger, so Küpper – und trotzdem 1900 Quadratmeter mehr an Verkaufsfläche. „Ein Trend, den wir bundesweit beobachten“, erklärte Küpper dazu: kleine Geschäfte schwinden zugunsten größerer.

Drei Nahversorgungszentren in den Außenorten

Für die Rheinbacher Innenstadt wird eine moderate Weiterentwicklung des Einzelhandelsangebots empfohlen. Der Blick liegt dabei besonders auf dem zentralen Versorgungsbereich Innenstadt zwischen den Wällen, der Straße „Vor dem Voigtstor“ und den Geschäften an der Aachener Straße, dazu kommt das „Nahversorgungszentrum Meckenheimer Straße“, wo derzeit unter anderem der Hit-Markt angesiedelt ist.

Ein anderes Bild zeigt sich in den Außenorten: „Während die Nahversorgung in der Kernstadt auf die zentralen Versorgungsbereiche Innenstadt und Meckenheimer Straße sowie den Ergänzungsstandort Aachener Straße konzentriert werden soll, weisen die sonstigen Ortschaften nur ausschnittweise Nahversorgungsstrukturen auf.“ Eine Ansiedlung von „marktüblichen Lebensmittelmärkten“ sei hier anzustreben – allerdings nicht überall. Das Konzept in der vorliegenden Form empfiehlt eine Ergänzung der Nahversorgung in Wormersdorf, Oberdrees und bei Neukirchen/Merzbach. Teils sind diese bereits in Planung, wie die jeweiligen Ortsvorsteher auf GA-Nachfrage erklären.

In Wormersdorf steht die Planung

■ Wormersdorf: Die Ansiedlung eines Nahversorgers sei hier „so gut wie in trockenen Tüchern“, sagt der Wormersdorfer Ortsvorsteher Rolf Münch. Für den Ort mit rund 4000 Einwohnern sei der auch „ganz, ganz notwendig“. Die Zeiten, in denen fünf Geschäfte die Nahversorgung übernahmen, sind lange vorbei. Denn die im Zentrum noch vorhandenen Betriebe, darunter eine Bäckerei, reichen nicht. Bislang fahren die Wormersdorfer nach Rheinbach zum Einkaufen. Ein Vollsortimenter, der am Ortsende Richtung Ersdorf entstehen soll, könnte stattdessen Kaufkraft aus der Stadt Meckenheim sowie dem Doppelort Altendorf-Ersdorf nach Wormersdorf ziehen. Münch verfolgt das Verfahren genau. Seiner Information nach könnte der Bau noch im Laufe des Jahres beginnen.

Auch die Stadt Rheinbach bestätigt, dass es hier voran geht. Bisher seien sowohl der Flächennutzungsplan als auch der Bebauungsplan beschlossen worden, teilt die Pressestelle auf GA-Nachfrage mit.

In Oberdrees sind noch Verkehrsfragen offen

■ Oberdrees: „Wir haben hier so gut wie gar nichts mehr“, fasst Ortsvorsteher Kurt Brozio die aktuelle Nahversorgungslage in Oberdrees zusammen. „Wir pendeln alle nach Rheinbach oder, um dem Verkehr zu entgehen, nach Odendorf.“ Dabei gebe es schon länger Pläne, eine Filiale des Discounters Norma am Ortsausgang Richtung Rheinbach anzusiedeln, der auch Niederdrees und Peppenhoven mitversorgen könnte. „Die wollten letztes Jahr schon loslegen“, so Brozio. Problematisch ist aber die Verkehrsführung an der Kreuzung Schulstraße und B 266. Hier gebe es noch Absprachebedarf mit dem Landesbetrieb Straßen NRW. „Es geht nicht weiter“, bedauert Brozio. Wie die Stadt Rheinbach schreibt, sei für die Nahversorgung in Oberdrees bisher kein Beschluss gefasst.

Erste Ideen für Neukirchen und Merzbach

■ Neukirchen/Merzbach: Noch sehr viel mehr ist unklar, was die zukünftige Nahversorgung der Orte Neukirchen, Irlenbusch und Merzbach angeht. Laut Ortsvorsteherin Monika Kerstholt gebe es einen Interessenten, der einen Nahversorger aufbauen könnte. Eine erste, grobe Standortvorstellung wäre der Bereich am Ortsausgang Richtung Neukirchen auf der rechten Seite hinter der Ampel. „Das Ganze muss auch von der Stadt aufgenommen werden“, Kerstholt zur Zukunft. So müsse beispielsweise das entsprechende Baurecht geschaffen sein. Und der Grundstückseigentümer überhaupt an einem Verkauf interessiert sein. Schwierig schein hier auch die Frage, wie ein Nahversorger überhaupt angenommen wird. Denn nur von wenigen Merzbachern ist der Standort fußläufig erreichbar. Aus Schlebach habe sie schon gehört: „Wenn ich eh das Auto nehmen muss, dann kann ich auch gleich nach Rheinbach fahren und habe eine größere Auswahl“, so die Ortsvorsteherin. Angefahren würde ein Geschäft an der Stelle aber möglicherweise auch vom Durchgangsverkehr.