Mietwohnungen fehlen Das hat die Politik aus dem Baugebiet Rondo für weitere Neubausiedlungen gelernt

Serie | Wachtberg · Vor 20 Jahren wurde das größte Neubaugebiet in Wachtberg geplant. Bewährt haben sich die Straßen ohne Durchgangsverkehr. Wenn in Berkum noch mal Bauland erschlossen wird, sollen mehr Wohnformen her, so Stimmen aus der Politik.

24.05.2023, 11:00 Uhr

Blick vom freien Feld auf das Neubaugebiet Rondo: Berkum ist hier kräftig gewachsen. Foto: Axel Vogel

Von Bettina Köhl Redakteurin Bonn

Mit fünf Hektar Bauland war Rondo das größte Einfamilienhaus-Projekt der Gemeinde Wachtberg. Vor zehn Jahren wurde noch kräftig gebaut, inzwischen wohnen die Eigentümer schon länger in den Häusern mit der Adresse Am Rosenhain, Lavendelgarten, Brunnengarten oder Apfelgarten. Das besondere war, dass die Bauherren laut dem Planungskonzept „Abgestimmte Vielfalt“ drei Baustile zur Auswahl hatten: modern, klassisch und mediterran. So sollten die Hausgruppen besser architektonisch miteinander harmonieren.