Bachtäler in Wachtberg Der Mehlemer Bach: Kleines Rinnsal, große Flut

Das Rinnsal des Eichenackersbachs westlich des Wachtberger Ortsteils Werthhoven weckt selbst an trüben Tagen mit Dauerregen keinen Verdacht, wozu dieser Bachlauf in der Lage ist, der an seinem Ende den Namen Mehlemer Bach führt. Ein Gewässer, das nach sommerlichen Starkgewittern zum reißenden Fluss wird, der an Häusern und Straßen Schaden anrichten und sogar Menschen gefährden kann, bevor er im Bad Godesberger Ortsteil Mehlem bei Flusskilometer 644,07 in den Rhein mündet.