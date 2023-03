Bachtäler in Wachtberg Ein Bach mit zwei Namen

Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine“, sangen Vico Torriani und Bill Ramsey in den 1960er Jahren. Aber an welchem Fluss liegen eigentlich Wachtberg und seine Ortschaften? An keinem, lautet die richtige Antwort. Denn keines der Wachtberger Fließgewässer schafft es, die Definition eines Flusses zu toppen. Und wann ist ein Fluss ein Fluss? Wenn zwischen seinen Ufern zehn Meter Wasserfläche liegen. Das kann keines der drei Bachsysteme des Drachenfelser Ländchens von sich sagen. Und die ergießen sich alle hangabwärts nach Bad Godesberg und in den Rhein. Und eines davon, den Arzdorfer Bach, verfolgen wir heute auf seinem nur 15,5 Kilometer langen Lauf.