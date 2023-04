Kapitän des 1. FC Köln geht von Bord Hectors Pläne für die Zeit nach seiner Karriere

Es dürfte ziemlich emotional werden. Jetzt am Samstag im Heimspiel des 1. FC Köln gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky), zweifellos aber noch mehr vier Wochen später in Müngersdorf, ja, der ganzen Stadt. Die Gefühle werden jedoch nicht ursächlich deshalb überschwappen, da Jonas Hector am 27. Mai 33 Jahre alt wird. Nein, an diesem Samstag wird Jonas Hector seine Abschiedstournee als Fußballprofi mit dem Schlussakt gegen Bayern München beenden.