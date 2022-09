„Alles nicht zeitgemäß“ : Förderverein kritisiert mangelndes Engagement der Stadt Bonn für Schumann-Haus

Markus Schuck vom Vereins Schumann-Haus Bonn mit seinem Idol Robert Schumann. Foto: Martin Wein

Endenich Wirklich würdig wird das Schumann-Haus in Endenich dem großen Komponisten nicht, sagt Markus Schuck vom Verein Schumann-Haus Bonn. In der Pflicht sieht er die Stadt Bonn, damit Touchscreens künftig laufen, WCs nutzbar sind und der Musiker das Andenken in Bonn erhält, das er verdient hat.