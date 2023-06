Kulturzentrum im Ex-Warenhaus Das plant BonnLive im ehemaligen Karstadt-Gebäude

Bonn · Noch bietet die fünfte Etage im früheren Karstadt einen eher traurigen Eindruck. Dort will der Veranstalter BonnLive in zwei Jahren einen Kultursaal eröffnen. Der GA hat sich in dem einstigen Warenhaus umgeschaut.

06.06.2023, 09:33 Uhr

Die fünfte Etage im früheren Karstadt soll Kultursaal werden. Früher befanden sich dort unter anderem Aufenthaltsräume für die Beschäftigten. Foto: Benjamin Westhoff

Von Lisa Inhoffen Redakteurin Bonn

Während im Erdgeschoss und den beiden darüber liegenden Etagen Handwerker für die geplante Eröffnung von Peek&Cloppenburg (P&C) am 29. Juni letzte Hand anlegen, wirken die oberen Stockwerke staubig und verlassen. Indes: Im fünften Stock gleich unterm Dach sollen ebenfalls demnächst Arbeiter einziehen und alles herrichten. Die Macher von BonnLive planen dort ein Kulturzentrum und gewährten am Montag mit Frank Wenzel, Geschäftsführer der Eigentümerin der Immobilie, der Aachener Grundvermögen GmbH, einen Blick hinter die Kulisse im vor knapp drei Jahren geschlossenen Karstadt an der Poststraße.