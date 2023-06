Ladeinfrastruktur in Bonn Aufladen von E-Autos in Bonner City ist überdurchschnittlich teuer

„Erfahre. Erlebe. Elektrisiere“, werben die Bonner Stadtwerke (SWB) an den Wänden der Marktgarage für ihre Lösungen zur Elektromobilität. Marc Mauer findet die Angebote des lokalen Versorgers wenig elektrisierend. Als Geschäftsführer mehrerer Bonner Juwelier-Geschäfte musste der Bochumer bei Besuchen in Bonn in der Marktgarage lange herumkurven, bis er die vier Ladeplätze auf der untersten Ebene entdeckte. „Nicht nur, dass die Ladeplätze tief unten versteckt liegen, sondern das Anmelden mit meiner Ladekarte, die bislang an allen Ladesäulen einwandfrei funktionierte, funktionierte dort nicht“, berichtet er verärgert. Eine Anmeldung über den auf der Wallbox angebrachten QR-Code scheiterte am fehlenden Mobilfunksignal. Als Mauer zuletzt auf dem Marktplatz seine Daten eingegeben habe, sei die Ladesäule von der App nicht erkannt worden.