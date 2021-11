Ein Jahr nach der Schließung : Stadtmuseum Bonn zieht doch nicht ins ehemalige Karstadt-Gebäude

Die Bauarbeiten im vor einem Jahr geschlossenen Karstadt an der Poststraße schreiten voran. Die Option, dass das Stadtmuseum in die oberen Etagen einziehen könnte, ist vom Tisch. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Ein Jahr nach der Schließung von Karstadt in Bonn haben einige frühere Beschäftigte immer noch keinen neuen Job gefunden. Derweil laufen die Umbauarbeiten in dem Gebäude an der Poststraße. Der Einzug des Stadtmuseums ist allerdings inzwischen vom Tisch.