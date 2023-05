Silvesterkrawall in Bonn Planten Randalierer die Entführung eines Polizisten?

Nach den Ausschreitungen in der Silvesternacht in Medinghoven liegt die Kriminalpolizei mit ihren Ermittlungen in den letzten Zügen. Die Akten sind bereits bei der Staatsanwaltschaft, die in den kommenden Wochen über eine Anklageerhebung gegen neun Verdächtige entscheiden wird. Dabei geht sie auch dem Verdacht nach, dass die Gruppe womöglich die Entführung eines Polizisten geplant haben könnte.