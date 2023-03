08.03.2023

Austauschen, Feiern, Informieren: Das möchte die Stadt Bonn am Internationalen Frauentag in diesem Jahr. Der Tag, den Menschen weltweit immer am 8. März begehen, dient dazu, für die Rechte von Frauen sowie gegen Diskriminierung und Gewalt an Frauen zu demonstrieren.

Ein Blick in die vergangenen Jahrzehnte zeigt, dass viele interessante Entwicklungen noch gar nicht so lange her sind: Seit 1962 dürfen Frauen ein eigenes Bankkonto in Deutschland haben, seit 1958 dürfen Frauen ohne die Erlaubnis ihres Mannes einen Führerschein machten, seit 1969 ist eine verheiratete Frau geschäftsfähig, seit 1977 muss eine Frau ihren Mann nicht mehr um Erlaubnis fragen, wenn sie arbeiten gehen will – und im August 2021 trat das zweite Führungspositionen-Gesetz in Kraft, das den Frauenanteil in Führungspositionen deutlich erhöhen soll.