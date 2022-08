12.08.2022

In den Abend- und Nachtstunden in Bonn werden mittlerweile einige Gebäude nicht mehr von außen beleuchtet. Der Grund: Die Stadt möchte angesichts der Krise Energie sparen. Unsere Fotografin Meike Böschemeyer war am Donnerstagabend unterwegs und hat verschiedene Orte und Gebäude im Stadtgebiet fotografiert.