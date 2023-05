Playoffs 2023 Das ist das Team der Telekom-Baskets

#24 Deane Williams: Die ständige Vertretung in den Highlights der Woche. Der freundliche Brite ist so spektakulär wie wohl kein anderer Spieler der Liga, seine Dunkings sind Bewerbungen für den Korb-Tüv. In BBL und Champions League landete er mehrfach in den Top10 und ließ ebenso ungläubig staunende wie vor Begeisterung ausflippende Zuschauer zurück.