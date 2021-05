Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zum Waldkletterpark : Ärger ist verständlich

Im Waldkletterpark in Bad Neuenahr. Foto: Martin Gausmann

Meinung Bad Neuenahr Geklettert wird unter freiem Himmel an der frischen Luft. Überdies sind die Besucher auf dem Parcours in der Regel allein auf ihrem jeweiligen Abschnitt – Abstand ist gewahrt. Dass die Betreiber des Waldkletterparks also verärgert darüber sind, dass sie coronabedingt nicht öffnen dürfen, ist nachvollziehbar.