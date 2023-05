Kommentar zu Falschparkern in Bonn Wenn gesunder Menschenverstand nicht hilft, müssen Bußgelder her

Glück im Unglück ist die passende Beschreibung dafür, was sich in der Nacht auf Donnerstag in der Bonner Südstadt abgespielt hat. Es brennt auf einem Balkon, die Feuerwehr kommt aber nicht hin, weil ein Falschparker den Weg versperrt. Kurzerhand schnappen sich die Retter, pragmatisch wie sie sind, einen Gartenschlauch, spritzen hoch ins zweite Obergeschoss und verhindern so, dass sich die Flammen auf andere Wohnungen ausbreiten können.