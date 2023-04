Kommentar zur Impfverordnung Folgerichtig

Die Pandemie sei vorbei, hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach am Mittwoch verkündet. Nun läuft auch die Impfverordnung aus. Dass der Bund die Kosten der Corona-Impfungen nicht mehr trägt, sondern an die Krankenkassen in die Regelversorgung gibt, ist da folgerichtig. Zu Hochzeiten hat die Verordnung ihren Zweck erfüllt: Sie gewann viele Ärzte mit einer fast schon zu attraktiven Vergütung (bis zu 36 Euro pro Impfung) für die Impfkampagne und garantierte der Bevölkerung in kurzer Zeit Impfschutz.