Jahrhundertgift PFAS Datensatz zeigt hohe Werte für Bonn und Bad Honnef

Es steckt in beschichteten Pfannen, Dichtungen oder Brennstoffzellen. Mit ihnen werden Textilien imprägniert und sie werden für die Herstellung von Pizzakartons oder To-go-Pappbechern verwendet. Auch in der Pharma- oder Pestizidbranche oder im Kältemittel für die Supermarktkühltheke findet man es. Das sogenannte Jahrhundertgift PFAS ist allgegenwärtig und findet in zahlreichen Industrieprozessen bei Herstellung und Produktion Anwendung. PFAS steht für die Gruppe der per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen. Vor allem in der Chemie- und Halbleiterindustrie gibt es einen großen „PFAS-Fußabdruck“.