Kostenpflichtiger Inhalt: Mit Optimismus und digitalem Grundwissen : Tipps für Jobwechsel und Berufseinstieg in Corona-Zeiten

Wer ein digitales Vorstellungsgespräch hat, kann es vorher üben: Mit dem Handy kann jeder ein simuliertes Gespräch aufzeichnen und einer Freundin zur Begutachtung schicken. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Bonn Wer derzeit in den Beruf einsteigen will oder den Job in der Coronakrise wechselt, hat es mit besonderen Hürden zu tun. Karriereberaterin Katrin Busch-Holfelder aus Bonn hat Ratschläge, wie der Schritt gelingen kann.