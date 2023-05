Plan von Arbeitsminister Heil Bund will Tarifbindung zur Voraussetzung für öffentliche Aufträge machen

In Zeiten des Individualismus zweifeln viele Bürgerinnen und Bürger an kollektiven Institutionen und Vereinbarungen. So kann die Bindungswirkung von Kirchen und Parteien, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden nachlassen. Einen Versuch, dieser Tendenz entgegenzusteuern, unternimmt nun Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Er will mehr Unternehmen veranlassen, die Tarifverträge einzuhalten. Was steht im Gesetzentwurf, und wie soll er wirken?