Kostenpflichtiger Inhalt: Verseuchungen in den Werken Wesseling und Godorf : Umweltministerin bestellt Shell wegen Lecks zum Krisentreffen

Das Luftbild zeigt die Shell Rheinland Raffinerie in Wesseling. In den vergangenen Jahre hatte es dort einige Probleme gegeben. Foto: Udo Beissel/Luftbild

Wesseling/Köln Die Umweltministerin Ursula Heinen-Esser kritisiert das Sicherheitsmanagement in den Shell-Werken Wesseling und Godorf. Die Vielzahl an Lecks in den Rohrleitung der Raffinerien seien jetzt nicht mehr hinnehmbar. Am Donnerstag gibt es ein Krisentreffen.