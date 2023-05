Restaurantschiff „Alte Liebe“ in Königswinter Wie oberflächliches lesen eine Kosmetikerin zur Schiffspächterin macht

Königswinter · GA-Redakteurin Lydia Schauff schreibt in ihrer Kolumne über alles, was im Siebengebirge so los ist. Diesmal: Wie oberflächlich lesen eine Kosmetikerin zur Schiffspächterin macht.

24.05.2023, 12:00 Uhr

Obwohl aus Sicht von GA-Redakteurin Lydia Schauff in einem Artikel nachvollziehbar aufgeschrieben, gab es Missverständnisse darüber, wer die „Alte Liebe“ in Königswinter jetzt betreibt. Foto: GA/Lydia Schauff

Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge

Es kann manchmal schnell gehen: Da haben Politiker plötzlich die Partei gewechselt, Menschen ihren Namen, Firmen ihren Standort. Und das nur, wegen eines Verschreibers. Ja, auch im Zeitungsartikel über die neuen Betreiber vom Restaurantschiff „Alte Liebe“ und das neue Kosmetikstudio in Königswinter in der Ausgabe vom Donnerstag ist ein Schreibfehlerchen durchgerutscht. Der eine fehlende Buchstabe war aber nichts, was gleich zu einer neuen Weltordnung führt. Ein schneller Blick aber schon.