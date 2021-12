Pandemie-Lage in der Region : Zahl der Corona-Ausbrüche im Rhein-Sieg-Kreis wird nicht mehr erfasst

Mehr als 140.000 Menschen im Rhein-Sieg-Kreis haben bislang die Auffrischungsimpfung erhalten. Foto: Dylan Cem Akalin

Rhein-Sieg-Kreis Die Zahl der Infektionsausbrüche in Kitas und Schulen ist so hoch, dass sie im Rhein-Sieg-Kreis nicht mehr erfasst werden können. Bei der Meldepflicht des Impfstatus von Beschäftigten in Pflegeberufen hakt es.