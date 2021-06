Nach tödlichen Badeunfällen in Troisdorf : Bürger wünschen sich Bewachung am Rotter See durch die Stadt

Der Rotter See ist gerade in den Sommermonaten ein beliebter See zum Baden. Dies wird von der Stadt jedoch nur geduldet, eine Badeaufsicht gibt es dort nicht. Foto: Nicolas Ottersbach

Troisdorf Nach zwei tödlichen Badeunfällen am Rotter See in Troisdorf hat eine besorgte Bürgerin eine Petition für eine Begrenzung des Schwimmbereichs mithilfe von Bojen gestartet. Auch Bruno Schöneberg von der DLRG will, dass die Stadt endlich handelt.