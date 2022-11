Wichtige Brücke fehlt : S13 fährt erstmal nur bis Troisdorf

Die S13 wird auch bei Fertigstellung der Strecke von Beuel zunächst nur bis Troisdorf fahren. Foto: Holger Arndt

Bonn/Rhein-Sieg Wer zum Flughafen will, muss auch in Zukunft in Troisdorf umsteigen. Für eine durchgängige Fahrt mit der im Bau befindlichen S13 fehlt nämlich eine wichtige Brücke in Troisdorf. Die Politik spricht von „Irrsinn“.