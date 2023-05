Kampf gegen die „Gärten des Grauens“ Schottergärten-Gegner in Meckenheim lassen nicht locker

Umweltschützer fordern hartes Durchgreifen gegen ökologisch tote Vorgärten, die Stadt hat dafür kein Geld: So lässt sich die Pattsituation des Meckenheimer Schottergartenstreits herunterbrechen. Zwischen den Stühlen sitzt die Politik, die trotz Sympathien für das Anliegen die schwierige Finanz- und Personalsituation der Kommune vor Augen hat. Und teilweise mit der Vorstellung fremdelt, dass eine „Vorgartenpolizei“ an die Haustüren der Bürger anklopft. Darauf wollen es die Schottergarten-Gegner in der Bürgerschaft nicht beruhen lassen und versuchen, die Argumente der Stadtverwaltung zu entkräften – präsentieren aber auch mögliche Lösungsansätze.