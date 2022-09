In Bonn lässt Buchautor Paul Schaffrath alias Verleger Winrich C.W. Clasen eine seiner Hauptfiguren am Schaufenster der bekannten Fotografen-Dynastie Schafgans entlanggehen – jenem Fenster, in dem die von Schafgans gefertigen Porträts der jeweiligen Bundespräsidenten zu sehen waren. Foto: Privat