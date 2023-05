Region verhandelt zwölf Großprojekte Eckpunkte des Bonn-Vertrags sollen bis Jahresende stehen

Nach jahrelangen Verzögerungen sollen noch 2023 die Eckpunkte für den sogenannten Bonn-Vertrag festgelegt werden. Diese Botschaft bringt Nathanael Liminski (CDU) von einem Gespräch mit Bundesbauministerin Clara Geywitz (SPD) in Berlin mit nach Bonn. „Im Sommer wollen wir auf politischer Ebene in Bonn zusammenkommen, Zwischenbilanz ziehen und das weitere Vorgehen festzurren“, kündigt der Chef der NRW-Staatskanzlei in einem GA-Interview an.